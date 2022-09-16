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Пенсионер МВД отдал киллеру трофейный револьвер для убийства жены

Степан Жирнов

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Пенсионер МВД отдал киллеру трофейный револьвер для убийства жены
Фото: ok.ru / Ю. Новиков
Россия, Москва, поселение Вороновское, деревня Троица Карта всех событий

Пенсионер МВД отдал киллеру трофейный револьвер для убийства жены. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в пятницу, 16 сентября.

По словам собеседника «ВМ», трофейный револьвер супруг погибшей привез из Чечни. Он получил его, проходя службу во Внутренних войсках.

Сотрудники правоохранительных органов уже нашли и изъяли орудие убийства. Собеседник «ВМ» отметил, что после совершения преступления киллер подбросил его на дачный участок к ничего не подозревающим людям.

Убийство, о котором идет речь, произошло в деревне Троица Вороновского поселения в Новой Москве 5 сентября. По первой версии, которую рассказал муж погибшей, пара гуляла с собакой, когда неизвестный выстрелил в женщину из-за словесной перепалки. Однако следователи достаточно быстро нашли изъяны в этих показаниях, и вдовец был задержан по подозрению в убийстве. Позже Новиков рассказал, почему пошел на это.

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