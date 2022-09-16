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Успел реализовать: москвич продал арендованные на день инструменты

Степан Жирнов
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Успел реализовать: москвич продал арендованные на день инструменты
Фото: pixabay.com
Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

Житель столицы продал электроинструменты, которые он арендовал на один день. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в пятницу, 16 сентября.

По ее словам, 36-летний мужчина с помощью мобильного приложения оформил аренду инструментов на одни сутки, после чего забрал их на стойке бесконтактного проката в торговом центре на Профсоюзной улице. После этого он не вернул арендованное и перестал выходить на связь с компанией-собственником.

Всего злоумышленник похитил таким образом семь бытовых инструментов общей стоимостью 90 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий мужчину задержали на проспекте Вернадского. Похищенного инвентаря у него не обнаружили. По версии полиции, злоумышленник продал краденые инструменты, а деньги потратил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленник на данный момент находится под подпиской о невыезде.

Других мошенников задержали в Московской области 7 сентября. Злоумышленники обманом лишали малоимущих и асоциальных граждан жилья.

Москва Уголовные дела Задержания Мошенничество Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
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