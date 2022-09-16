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Движение ограничат на ряде улиц столицы 18 сентября из-за «Московского марафона»

Лала Манушакян
Город
Движение ограничат на ряде улиц столицы 18 сентября из-за «Московского марафона»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, улица Лужники Карта всех событий

Движение ограничат на ряде улиц столицы в воскресенье, 18 сентября, в связи с проведением «Московского марафона». Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в пятницу, 16 сентября.

Так, с 07:00 будет перекрыто движение на улицах Лужники, Мантулинской, Тестовской, а также на Саввинской, Краснопресненской, Ростовской, Новодевичьей, Лужнецкой набережных.

Помимо этого, движение будет закрыто с 07:30 на улицах Красной Пресне, Смоленской, 1905 года, Крымский Вал, а также на Новинском, Зубовском, Смоленском бульварах.

Движение ограничат на ряде улиц столицы 18 сентября из-за «Московского марафона» Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Кроме того, ограничения движения последуют на Раушской набережной, на улицах Балчуг, Коровий Вал, Большой Ордынке, а также на Малом Москворецком мосту, в Октябрьском тоннеле, на Фрунзенской набережной и в Садовническом проезде.

При этом с 08:15 будет закрыт проезд на части Бульварного кольца от Большого Устьинского моста до Тверского бульвара. С 08:45 и до окончания мероприятия будет ограничено движение на улицах Моховой, Тверской, Воздвиженке, а также на Старой и Новой площадях, в Театральном и Китайгородском проездах.

В ведомстве отметили, что с 00:01 воскресенья на ограниченных участках будет запрещена парковка, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Кроме этого, с 17 сентября в связи с проведением ремонтных работ движение трамваев на Халтуринской улице приостановят по выходным.

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