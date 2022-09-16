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Следствие ходатайствует об аресте ревнивого убийцы с юго-востока столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Следствие ходатайствует об аресте ревнивого убийцы с юго-востока столицы
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Россия, Москва, Люблинская улица, 50с1 Карта всех событий

Следственный комитет ходатайствует об аресте мужчины, который убил законного супруга своей бывшей сожительницы на Люблинской улице. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 16 сентября.

По ее словам, помимо заключения под стражу, мужчину отправят на психолого-психиатрическую экспертизу.

Убийство, о котором идет речь, произошло утром в среду, 14 сентября. Около дома № 50 на Люблинской улице обнаружили тело мужчины с множественными ножевыми ранениями.

Позже стало известно, что убийцей является местный 44-летний мужчина, который был знаком с погибшим. Злоумышленник нигде не работает, ведет асоциальный образ жизни и систематически злоупотребляет спиртными напитками.

В ходе допроса он признал свою вину и пояснил, что совершил преступление на почве ревности к бывшей сожительнице.

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