Плохое настроение или стресс: психолог Зберовский объяснил отсутствие броши у Эльвиры Набиуллиной

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В пятницу, 16 сентября, председатель Банка России Эльвира Набиуллина появилась на своей пресс-конференции без броши, хотя до этого она всегда представала перед публикой с этим украшением. Психолог Андрей Зберовский рассказал «Вечерней Москве», что может значить такой жест главы Центробанка РФ.

По его словам, не стоит искать конспирологические причины отсутствия броши у Эльвиры Набиуллиной. Это может быть обычный человеческий фактор, такой как плохое настроение или стресс.

— Я знаком с конспирологическими концепциями о том, что Эльвира Нибиуллина что-то надевает или снимает, что это сигнал к повышению или понижению ключевой ставки Центробанка. Однако, честно говоря, я не знаю, так ли это. Я считаю, что Эльвира — очень собранный и ответственный человек, исходя из ее должности. Но любой человек может что-то забыть из-за стресса, эмоций, волнения или банального опоздания. Кроме того, у нее может не быть настроения без видимых на то причин, — отметил Зберовский.

Психолог считает, что не стоит связывать отсутствие броши у председателя Центробанка с важными экономическими решениями.

— Не нужно привязывать отсутствие брошки к ключевым решениям в банковском секторе. В каждой женщине должна быть какая-то загадка. Пусть она будет и у Эльвиры, — сказал эксперт.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что пока не видит поводов снова надевать броши после заседаний регулятора относительно ключевой ставки. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции в пятницу, 16 сентября.

Украшения, которые глава ЦБ надевала на пресс-конференции по итогам заседаний, где принимались решения о ключевой ставке, воспринимались как отдельные сигналы об экономической ситуации в стране.

«Вечерняя Москва» разбиралась, какие знаки подавала глава Центробанка россиянам. Например, в марте 2020 года первой брошью со смыслом стало украшение в виде неваляшки. Тогда оно было выбрано как символ стойкости на фоне падающих рынков.