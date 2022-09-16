Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Плохое настроение или стресс: психолог Зберовский объяснил отсутствие броши у Эльвиры Набиуллиной

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Плохое настроение или стресс: психолог Зберовский объяснил отсутствие броши у Эльвиры Набиуллиной
Фото: roscongress / Максим Григорьев

В пятницу, 16 сентября, председатель Банка России Эльвира Набиуллина появилась на своей пресс-конференции без броши, хотя до этого она всегда представала перед публикой с этим украшением. Психолог Андрей Зберовский рассказал «Вечерней Москве», что может значить такой жест главы Центробанка РФ.

По его словам, не стоит искать конспирологические причины отсутствия броши у Эльвиры Набиуллиной. Это может быть обычный человеческий фактор, такой как плохое настроение или стресс.

— Я знаком с конспирологическими концепциями о том, что Эльвира Нибиуллина что-то надевает или снимает, что это сигнал к повышению или понижению ключевой ставки Центробанка. Однако, честно говоря, я не знаю, так ли это. Я считаю, что Эльвира — очень собранный и ответственный человек, исходя из ее должности. Но любой человек может что-то забыть из-за стресса, эмоций, волнения или банального опоздания. Кроме того, у нее может не быть настроения без видимых на то причин, — отметил Зберовский.

Психолог считает, что не стоит связывать отсутствие броши у председателя Центробанка с важными экономическими решениями.

— Не нужно привязывать отсутствие брошки к ключевым решениям в банковском секторе. В каждой женщине должна быть какая-то загадка. Пусть она будет и у Эльвиры, — сказал эксперт.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что пока не видит поводов снова надевать броши после заседаний регулятора относительно ключевой ставки. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции в пятницу, 16 сентября.

Украшения, которые глава ЦБ надевала на пресс-конференции по итогам заседаний, где принимались решения о ключевой ставке, воспринимались как отдельные сигналы об экономической ситуации в стране.

«Вечерняя Москва» разбиралась, какие знаки подавала глава Центробанка россиянам. Например, в марте 2020 года первой брошью со смыслом стало украшение в виде неваляшки. Тогда оно было выбрано как символ стойкости на фоне падающих рынков.

Украшения Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Плешивцев
Сергей Плешивцев

Архитектура Петербурга, холмы Сан-Франциско

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Учиться нужно и на ошибках

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Короткий и непредсказуемый

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Все мнения
О проекте