Путин поблагодарил Эрдогана за вклад в зерновую сделку

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдоган за вклад в реализацию договоренностей в рамках зерновой сделки. Об этом стало известно в пятницу, 16 сентября.

Встреча лидеров России и Турции прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

— Прежде всего хотел бы еще раз вас поблагодарить за тот вклад, который вы вносите и внесли в реализацию продовольственной программы, вы сегодня тоже об этом упомянули, имею в виду вывоз украинского зерна, — цитирует главу государства РИА Новости.

В прошлую пятницу, 9 сентября, Владимир Путин указал, что Россия выступает против дискриминации на поставки через европейские порты своих удобрений в развивающиеся страны. Такое заявление он сделал на фоне разъяснений Еврокомиссии по этому вопросу — покупать удобрения из РФ и Белоруссии могут только страны Евросоюза, а поставка через порты европейских стран на рынки Азии, Африки, Латинской Америки до сих пор запрещена.

В начале августа глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия полностью обеспечит внутренний рынок, несмотря на возможное сокращение плана по поставкам зерна за рубеж.