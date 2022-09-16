Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин поблагодарил Эрдогана за вклад в зерновую сделку

Елена Самойлова
В мире
Путин поблагодарил Эрдогана за вклад в зерновую сделку
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдоган за вклад в реализацию договоренностей в рамках зерновой сделки. Об этом стало известно в пятницу, 16 сентября.

Встреча лидеров России и Турции прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

— Прежде всего хотел бы еще раз вас поблагодарить за тот вклад, который вы вносите и внесли в реализацию продовольственной программы, вы сегодня тоже об этом упомянули, имею в виду вывоз украинского зерна, — цитирует главу государства РИА Новости.

В прошлую пятницу, 9 сентября, Владимир Путин указал, что Россия выступает против дискриминации на поставки через европейские порты своих удобрений в развивающиеся страны. Такое заявление он сделал на фоне разъяснений Еврокомиссии по этому вопросу — покупать удобрения из РФ и Белоруссии могут только страны Евросоюза, а поставка через порты европейских стран на рынки Азии, Африки, Латинской Америки до сих пор запрещена.

В начале августа глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия полностью обеспечит внутренний рынок, несмотря на возможное сокращение плана по поставкам зерна за рубеж.

сделка Реджеп Тайип Эрдоган Россия Владимир Путин Турция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Плешивцев
Сергей Плешивцев

Архитектура Петербурга, холмы Сан-Франциско

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Учиться нужно и на ошибках

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Короткий и непредсказуемый

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Все мнения
О проекте