Путин: Четверть поставок газа в из РФ в Турцию будет оплачиваться в рублях

Фото: Администрация президента РФ

Четверть поставок российского газа в Турцию будет оплачиваться в рублях. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил президент РФ Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

— Мы готовы существенно нарастить наши поставки в Турецкую Республику по всем направлениям, которые представляют для вас интерес. И, как вы знаете, в ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25 процентов этих поставок в рублях, — заметил глава государства.

Путин уточнил, что Турция ответственно подходит к выполнению своих обязательств, и поставки газа идут по турецкому потоку безо всяких сбоев, передает РИА Новости.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган недавно выразил согласие со словами Путина о том, что украинское зерно не доходит до бедных стран.

До этого Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия не станет поставлять в Европу энергоносители вне рамок соглашений, а также соглашаться с навязанными условиями.

Комментируя ситуацию в Европе, российский лидер процитировал фразу из известной русской сказки: «Мерзни, мерзни, волчий хвост».