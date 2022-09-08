Эрдоган согласился с Путиным, что украинское зерно не поступает бедным странам

Фото: Администрация президента РФ

Слова президента России Владимира Путина о том, что зерно из Украины не доходит до бедных стран, — верны. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

— В этой теме Путин прав. Зерно в рамках продуктовой сделки идет в обеспеченные страны, а не в нуждающиеся. С другой стороны, Путина волнует тот вопрос, что зерно идет в страны, которые ввели санкции против РФ, — заявил он.

По словам турецкого лидера, страны сейчас ожидают поставки российского зерна, передает РИА Новости.

2 июля сообщалось, что Россия и Украина подписали продуктовую сделку с ООН и Турцией в Стамбуле. Согласно документу, снимаются все ограничения на поставку российских продуктов на экспорт, а российская сторона окажет содействие вывозу украинского зерна.

Первое судно с зерном вышло из порта в Одессе 1 августа. После этого глава турецкого министерства обороны Хулуси Акар поблагодарил участников стамбульской «продуктовой сделки», в том числе российского министра обороны Сергея Шойгу. Он отметил, что Россия оказала содействие в процессе и выразила доверие Турции.