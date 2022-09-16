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Собянин увеличил финансирование программы открытия точек общепита в Москве

Евгений Белоусов
Город
Собянин увеличил финансирование программы открытия точек общепита в Москве
Фото: Unsplash

Правительство Москвы выделит дополнительное финансирование на программу открытия новых точек общепита. Соответствующее распоряжение в пятницу, 16 сентября, подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Согласно постановлению мэра, размер грантов увеличится с одного до более чем 1,3 миллиарда рублей. Для его получения организации необходимо соблюдать определенные условия.

Так, нужно открывать новые точки в сегменте быстрого обслуживания по доступным ценам, а также принимать на работу новых сотрудников. Размеры грантов зависят от площади открываемых заведений и особенностей их работы.

Всего с марта 2022 года в столице открылась уже 481 новая точка быстрого питания, где было создано 1149 рабочих мест, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что Москва выставила на городские торги два нестационарных объекта под открытие кафе в районах Перово и Бескудниковский. Заявку на участие в аукционе можно отправить до 23 сентября. Сами торги пройдут 28 сентября в электронном формате.

Недавно сообщалось, что началась заявочная кампания на покупку земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в Троицком и Новомосковском административных округах. Всего представлено пять лотов в населенных пунктах Новофедоровское и Первомайское.

Общепит предоставление грантов Москва Сергей Собянин
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