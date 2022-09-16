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Сбой в работе информационных ресурсов Госавтоинспекции устранили

Елена Самойлова
Город
Сбой в работе информационных ресурсов Госавтоинспекции устранили
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Сбой в работе информационных ресурсов устранили. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщили в пресс-службе Госинспекции Москвы.

— В настоящее время работы по устранению последствий технического сбоя полностью завершены, — говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за сбоя в системе в регистрационно-экзаменационных подразделениях столичного ГИБДД произвели вынужденную приостановку услуг по регистрации автомототранспортных средств и выдаче водительских удостоверений.

Автоэксперт Кирилл Бревдо рассказал «Вечерней Москве», что у подержанного автомобиля должны быть паспорт и свидетельство о регистрации прошлого владельца, а сделку нужно подтвердить договором купли-продажи. При этом важно, чтобы вся информация в документах совпадала с автомобилем и его компонентами, иначе машину не зарегистрируют в ГИБДД.

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