Житель Татарстана познакомился с 11-летней школьницей в соцсетях и три года насиловал ее

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Суд в Татарстане вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в изнасиловании 11-летней школьницы. Об этом сообщили в пятницу, 16 сентября, в пресс-службе Лениногорского городского суда.

Следователи выяснили, что мужчина познакомился с девочкой в социальных сетях — на тот момент ему было 32 года, а ей только исполнилось 11 лет. Общение дошло до интимных снимков ребенка, а потом злоумышленник предложил жертве познакомиться вживую.

По словам потерпевшей, она не скрывала своего возраста, но мужчина летом 2018 года все же изнасиловал ее. Через год произошло повторное изнасилование, а после еще раз в 2021 году.

Суд приговорил жителя Бугульмы к 12,5 годам колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на срок 1,5 года, сообщает издание KazanFirst со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

15 сентября сообщалось, что мужчина напал на восьмилетнюю девочку в подъезде жилого дома в Воронеже. Он попытался совершить насильственные действия сексуального характера с ребенком, но девочке удалось спугнуть нападавшего.