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«Переплюнула Волочкову»: Бузову назвали «посмешищем» из-за танца под скрипку

Юлия Курганова
Общество
«Переплюнула Волочкову»: Бузову назвали «посмешищем» из-за танца под скрипку
Фото: Youtube / Начало

Телеведущая и певица Ольга Бузова посетила один из ресторанов в Сочи. Там она устроила шоу на глазах у посетителей. Артистка вышла к играющему на скрипке мужчине и начала танцевать под его мелодию, которая перекликается с фонограммой ее песни. Видео своего выступления звезда опубликовала в соцсетях.

Большинству подписчиков знаменитости не понравилось выступление певицы. Они отметили неуместность танца под скрипку и неподобающее поведение Бузовой в общественном месте.

«Какое посмешище. В каждой дырке затычка»; «Когда же она, наконец, поймет, что не умеет петь»; «Эта тетка по количеству зашквара уже переплюнула саму мадам Волочкову», — написали фолловеры.

Также фанатов смутил внешний вид телеведущей. Они в очередной раз отметили отечное лицо знаменитости, пишет портал Dni.ru.

Известный врач Юрий Серебрянский утверждает, что у Бузовой могут быть серьезные проблемы со здоровьем. В частности, подобный внешний вид указывает на заболевания почек или сердца.

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