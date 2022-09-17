Биолог Баранова назвала опасные свойства картофеля

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Картофель является питательным продуктом, но в некоторых случаях его употребление может обернуться проблемами со здоровьем. Об опасности этого овоща рассказала кандидат биологических наук Екатерина Баранова в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, добавление зеленых клубней в рацион может привести к отравлению. В некоторых видах технического картофеля скапливается соланин — ядовитое органическое соединение, предупредила специалист.

Также Баранова не рекомендует злоупотреблять корнеплодами, которые долгое время хранились в сыром виде.

Некоторые используют картофель в косметических целях. Например, делают из него маски. Но такие домашние процедуры иногда приводят к аллергическим реакциям, в том числе к дерматиту и высыпаниям на коже, рассказала ученый.

Нутрициолог Ольга Панова рассказала о содержащихся в шашлыке витаминах. По ее словам, если есть шашлык в меру, от него можно получить больше пользы, чем вреда.