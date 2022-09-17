ВСУ обстреляли Горловку ракетами из РСЗО «Ураган»

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины в субботу ночью, 17 сентября, обстреляли Горловку, было выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган». Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР).

— Был зафиксирован обстрел со стороны Украины по направлению Горловки: было выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган», — сказано в сообщении в Telegram-канале.

16 сентября в районе Северска ДНР Вооруженные силы Украины потеряли 400 военных убитыми и ранеными в результате удара ВС России. Помимо потерь живой силы, противник лишился более 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также были уничтожены свыше трех тысяч боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии.

До этого заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские войска попали в тактическое окружение около границ Херсонской области. По его словам, в реке Ингулец поднялся уровень воды, из-за чего нарушились возведенные украинскими военными переправы с правого на левый берег возле границ региона.