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Politico: Франция тайно проводит специализированное обучение украинских военных

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Politico: Франция тайно проводит специализированное обучение украинских военных
Фото: Минобороны РФ

Франция может тайно проводить специализированное обучения украинской армии. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на советника главы французского минобороны.

По данным издания, Франция с начала спецоперации подготовила около 40 украинских военных для использования самоходных гаубиц Caesar.

— Британия решила предоставить базовое обучение. Мы проводим более специализированную подготовку. Мы не собираемся вам рассказывать обо всем, что мы делаем, — заявил советник.

Кроме того, планируется создать учебную базу в рамках НАТО, но некоторые члены альянса отметили, что это лишь подтвердит заявления России, что Североатлантический альянс является не только оборонительным союзом, передает РИА Новости.

До этого завербованный Киевом диверсант, планировавший устроить теракт в ДНР во время референдума по вхождению в состав РФ, сообщил о прохождении обучения стрелковому и подрывному делу на полигоне в Чехии. По его словам, с ним связался человек из фирмы, которая обеспечивала переезд с Украины в Чехию.

Украина переобучение Армия
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