В Германии потребовали отстранить Россию и Белоруссию от Евро-2024

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Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер направила письмо президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину, в котором потребовала отстранить сборные России и Белоруссии от чемпионата Европы 2024 года. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщает немецкая газета Der Spiegel.

— Россия, нарушающая международное право, и Белоруссия — ключевой союзник российского руководства — должны быть исключены из всех международных футбольных турниров, — отмечается в письме.

По словам Фезер, футбол должен показать единую позицию против нарушения прав человека, а все виновные не будут больше заниматься спортом, пишет РИА Новости.

Недавно председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев подчеркнул, что призывы Украины отстранить сборную России по футболу от отбора на Евро-2024 ухудшают отношения между странами. Он добавил, что украинская сторона обращается в различные международные спортивные организации, чтобы россиян отстранили от участия в соревнованиях.

В конце июля Международная федерация настольного тенниса решила не допускать российскую сборную к участию в командном чемпионате мира в Китае.