Сбой при оплате парковки через СМС произошел в Москве

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Временные ограничения произошли при оплате парковки через СМС-сообщение в столице. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в субботу, 17 сентября.

— В настоящий момент возможны временные ограничения при оплате парковки и пополнении парковочного счета через СМС по техническим причинам на Единой мобильной платформе, — говорится в сообщении.

В случае возникновения трудностей москвичам рекомендовали воспользоваться мобильным приложением «Парковки России» для оплаты или пополнения парковочного счета. Также можно это сделать с помощью личного кабинета на parking.mos.ru или в ближайшем паркомате, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что на северо-востоке столицы начала работу семиэтажная автостоянка, где посетители ВДНХ и парка «Останкино» смогут оставить свой автомобиль.

Уточняется, что в паркинге могут расположиться до 999 автомобилей. В ходе строительства специалисты обустроили отапливаемые санузлы, помещения охраны и технические помещения. При облицовке фасадов использовались алюминиевые панели.