Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сбой при оплате парковки через СМС произошел в Москве

Лейла Алиева
Город
Сбой при оплате парковки через СМС произошел в Москве
Фото: АГН Москва

Временные ограничения произошли при оплате парковки через СМС-сообщение в столице. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в субботу, 17 сентября.

— В настоящий момент возможны временные ограничения при оплате парковки и пополнении парковочного счета через СМС по техническим причинам на Единой мобильной платформе, — говорится в сообщении.

В случае возникновения трудностей москвичам рекомендовали воспользоваться мобильным приложением «Парковки России» для оплаты или пополнения парковочного счета. Также можно это сделать с помощью личного кабинета на parking.mos.ru или в ближайшем паркомате, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что на северо-востоке столицы начала работу семиэтажная автостоянка, где посетители ВДНХ и парка «Останкино» смогут оставить свой автомобиль.

Уточняется, что в паркинге могут расположиться до 999 автомобилей. В ходе строительства специалисты обустроили отапливаемые санузлы, помещения охраны и технические помещения. При облицовке фасадов использовались алюминиевые панели.

Транспорт Москва Парковки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Плешивцев
Сергей Плешивцев

Архитектура Петербурга, холмы Сан-Франциско

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Учиться нужно и на ошибках

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Короткий и непредсказуемый

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Все мнения
О проекте