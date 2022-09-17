«Вызывал всегда большое уважение»: режиссер Александр Митта высказался о смерти Масленникова

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Советский и российский режиссер Александр Митта в беседе с «Вечерней Москвой» высказался о смерти своего коллеги Игоря Масленникова.

— Он вызывал у всех всегда очень большое уважение. Очень хороший был режиссер, хороший товарищ, от него остались очень хорошие фильмы, — поделился он.

Народный артист РСФСР, режиссер Игорь Масленников ушел из жизни на 91-м году жизни в субботу, 17 сентября. Похороны режиссера организует Союз кинематографистов Санкт-Петербурга.

Масленников в 1967 году стал режиссером киностудии «Ленфильм». Популярность ему принесли кинокартины «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» по произведениям Артура Конан Дойля, а также трилогия «Зимняя вишня» и фильм «Пиковая дама».