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Диетолог Поляков рассказал о пользе и вреде брокколи

Иссалина Аюпова

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Общество
Диетолог Поляков рассказал о пользе и вреде брокколи
Фото: Unsplash

Брокколи — продукт, который улучшает работу ЖКТ, а также содержит клетчатку, необходимую для поддержания микрофлоры кишечника. О пользе и вреде овоща — в материале «Вечерней Москвы».

По словам врача — эндокринолога-диетолога Антона Полякова, основная польза брокколи заключается в большой концентрации вещества индол-3-карбинола, которое участвует в детоксикации эстрогенов.

— После выработки эстрадиола гормон выводится из организма, однако его неправильный вывод приводит к ряду проблем, — пояснил Поляков.

По словам диетолога, неправильный вывод гормона у женщин может привести к фиброзно-кистозной мастопатии, эндометриозу, миомам, полипам в толстом кишечнике и желчном пузыре. А у мужчин повышается риск аденомы простаты.

Специалист подчеркнул, что индол-3-карбинол — это вещество, которое усиливает детоксикацию эстрогенов по безопасному пути, что помогает поддерживать репродуктивное здоровье человека.

— Брокколи также содержит высокую концентрацию растворимой и нерастворимой клетчатки, — прокомментировал диетолог.

По словам собеседника «ВМ», нерастворимая клетчатка работает над очищением организма, а растворимая — как пребиотик, который питает полезную среду в организме.

Однако, помимо полезных свойств, брокколи также снижает уровень гормонов щитовидной железы, поэтому людям, которые страдают нарушениями работы органа, следует осторожно включать овощ в рацион, предупредил специалист.

Также Поляков рассказал, какие перекусы являются опасными для здоровья. По словам диетолога, любые виды детских хлопьев являются продуктами с высокой концентрацией трансжиров, соли и сахара.

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