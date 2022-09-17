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Автоэксперт Колодочкин объяснил, как подготовить машину к зиме

Игорь Синельников

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Общество
Автоэксперт Колодочкин объяснил, как подготовить машину к зиме
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Перед холодным сезоном имеет смысл заменить стеклоомывающую жидкость, при необходимости — поменять стеклоочистители. Кроме того, лучше озаботиться заменой аккумулятора, если его ресурс подходит к концу. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

Как отметил специалист, при замене резины на зимнюю лучше всего поставить заранее собранные колеса.

— Зима в Центральной России пока не наступает, но советы из года в год не меняются. К зимним месяцам обязательно меняем колеса (шины или колеса в сборе — кому как). Удобнее поменять в сборе, чтобы не уродовать шины при каждой перебортировке и сами колеса тоже. В сборе и хранить удобнее, — заметил эксперт.

Стоит также начать заливать омывайку с повышенным содержанием спирта, посоветовал специалист. Моторное масло к зиме отношения не имеет, однако обычно его меняют раз в год, при больших пробегах — два раза. Если время подходит, его тоже лучше заменить, рекомендовал автоэксперт.

Перед зимой имеет смысл навести порядок в багажнике, посоветовал Колодочкин.

— Нужно разобраться в багажнике, выкинуть оттуда всякие плавки, ласты и купальники и потихоньку загрузить тем, что имеет отношение к холодам. Лучше возить теплую куртку на случай, если сломается машина, а на улице холодно. Также стоит брать с собой пятилитровую канистру с топливом. К тому же зимой расход топлива увеличивается, — отметил специалист.

Стеклоочистители необходимо менять в зависимости от состояния. Экономить на них не нужно, при необходимости перед зимой лучше поставить новые, уверен автоэксперт.

Также имеет смысл оценить, в каком состоянии аккумулятор, при необходимости заменить его, заметил Колодочкин.

— Нужно не просто проверить состояние аккумулятора, мы за этим следим ежегодно. Проблемы чувствуются при каждом пуске мотора. Важно смотреть на возраст аккумулятора. Среднестатистический аккумулятор служит лет пять, у кого-то — три года, у кого-то — восемь лет. Нужно знать, в каком он состоянии, и не дожидаться холодов, — заключил эксперт.

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