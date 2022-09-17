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Шольц: Переговоры с Путиным всегда проходят в дружеском тоне

Елена Самойлова
В мире
Шольц: Переговоры с Путиным всегда проходят в дружеском тоне
Фото: flickr/worldeconomicforum

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным всегда проходят в дружеском тоне. Соответствующее заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью для Deutschlandfunk в субботу, 17 сентября.

— Тон всегда доброжелательный, даже если взгляды на украинский конфликт очень-очень разные, — сказал он.

Канцлер подчеркнул, что важны переговоры даже в тех случаях, когда стороны не питают никаких иллюзий на их исход. По словам Шольца, за последнее время разговоры с российским лидером имели «определенные подвижки», но не оказались далеко идущими, передает РИА Новости.

В последний раз Путин и Шольц разговаривали по телефону 13 сентября. Главы двух государств обсудили ситуацию на Украине. Канцлер призвал президент РФ как можно быстрее найти дипломатическое решение конфликта, а также подчеркнул, что в случае присоединения к России каких-либо территорий по завершении СВО Евросоюз введет против страны новые санкции.

До этого Путин провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Беседа состоялась по инициативе Парижа для обсуждения обстановки на Запорожской АЭС.

Россия Владимир Путин Переговоры Германия Олаф Шольц
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