Диетологи назвали шесть способов ускорить похудение

Фото: depositphotos

Для ускорения процесса похудения следует выпивать стакан воды перед каждым приемом пищи, чтобы не переедать, включать в рацион больше овощей и один раз в неделю не употреблять мясо. Издание Eat This, Not That! опубликовало статью с мнениями специалистов.

Так, зелень способствует сжиганию жира, поделилась диетолог Лиза Московиц. Эксперт порекомендовала включить в рацион шпинат, рукколу и капусту кале, поскольку эти продукты низкокалорийные и содержат витамин К, магний, фолиевую кислоту, кальций, витамин С, а также нерастворимую клетчатку.

Специалист по питанию Лорен Манакер, в свою очередь, посоветовала ежедневно пить кофе или зеленый чай, потому что содержащийся в них кофеин ускоряет метаболизм и придает сил.

В публикации приведены слова еще одного эксперта по похудению Эми Гудсон. Она дала рекомендации о правильных сочетаниях белков и углеводов: белок не дает углеводам сразу превращаться в глюкозу и способствует поддержанию уровня сахара на нормальном уровне, передает «Москва 24».

