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Пешеходный маршрут свяжет фудмолл «Депо» и будущий Музей транспорта

Елена Самойлова
Город
Пешеходный маршрут свяжет фудмолл «Депо» и будущий Музей транспорта
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Новая площадь Карта всех событий

Пешеходный маршрут свяжет новый фудмолл «Депо», Комсомольскую площадь и Музей транспорта Москвы. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— До Новой площади легко дойти, очень удобно, так сказать, и пешком прогуляться. И, конечно, связь площади трех вокзалов и с будущим «Депо», и с будущим музеем московского транспорта, это все будет такой единый, огромный пешеходный кластер, — сказал он.

Заммэра отметил, что маршрут сделает прогулки комфортными, а у местных жителей появится новое место притяжения, передает «Москва 24».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании гастрономического кластера «Депо. Три вокзала».

16 сентября глава города объявил, что открытие Музея транспорта на Новорязанской улице запланировано на 2024 год. Будущая экспозиция музея посвящена технологическим, урбанистическим и антропологическим аспектам функционирования транспортной системы Москвы. В общей сложности будет выставлено 53 экспоната — автобусы, трамваи, троллейбусы, электробус, городская спецтехника, грузовые и легковые автомобили, гужевой и мототранспорт, а также макеты ретротехники.

Транспорт Максим Ликсутов Москва
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