«Мир трещит по швам»: Лукашенко заявил об угрозе ядерного конфликта

Фото: Администрация президента РФ

Человечество оказалось на пороге ядерного конфликта впервые со времен холодной войны. Соответствующее заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 17 сентября.

Политик выступил на патриотическом форуме в честь Дня народного единства в Белоруссии.

— Мир потерял голову и трещит по швам. Чем все завершится? Все больше и больше задумываются обычные люди, даже далекие от политики. С момента окончания холодной войны человечество впервые оказалось на пороге ядерного конфликта, — заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что сейчас мир переживает непростые времена. Президент Белоруссии также отметил, что многие сравнивают современные события с историей XIX и XX веков. Нежелание договариваться со стороны влиятельных государств привело к наполеоновскому нашествию, двум мировым войнами и нескольким десяткам локальных конфликтов, цитирует Лукашенко РИА Новости.

Доцент Принстонского университета Алекс Глейзер, один из создателей симулятора столкновения под названием «План А», выразил мнение о том, что более 90 миллионов человек пострадают за несколько часов в случае геополитической ядерной войны между Россией и НАТО. А в мире столкнутся с такими последствиями, как экономический и социальный коллапс и ядерная зима, которая также усугубит катастрофу.