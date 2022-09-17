В США рассказали о последствиях в случае ядерной войны между Россией и НАТО

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В случае геополитической ядерной войны между Россией и НАТО миллионы людей в мире погибли бы в течение нескольких часов. Об этом в субботу, 17 сентября, заявляет американское издание Newsweek со ссылкой на доцента Принстонского университета Алекса Глейзера, одного из создателей симулятора столкновения под названием «План А».

— «План А» показывает, как обмен ядерными ударами может привести к катастрофическим последствиям. По мнению исследователей, в теоретической войне Россия будет вынуждена отреагировать на наступление НАТО, которая после этого нанесет удар тактическим ядерным оружием с воздуха, — отметили в издании.

Если ситуация обострится, то 30 самых крупных населенных пунктов и экономических центров обеих сторон будут разрушены.

Кроме того, по словам Глейзера, более 90 миллионов человек пострадают за несколько часов конфликта, а в мире столкнутся с такими последствиями, как экономический и социальный коллапс и ядерная зима, которая также усугубит катастрофу, пишет РИА Новости.

Недавно президент Соединенных Штатов Джо Байден пригрозил российским властям последствиями, если они применят тактическое ядерное или химическое оружие на Украине.

По мнению руководителя Института региональных проблем, политолога Дмитрия Журавлева, любой крупный конфликт, в который будут втянуты страны НАТО, может привести к непоправимым последствиям. При этом небольшие войны, в которых блок напрямую не участвует, только выгодны Америке.