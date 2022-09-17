Байден пригрозил РФ последствиями, если она применит ядерное оружие

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден пригрозил российским властям последствиями, если они применят тактическое ядерное или химическое оружие на Украине.

Телеканал CBS в пятницу вечером, 16 сентября, показал фрагмент интервью американского лидера. Беседу полностью канал планирует выдать в эфир в воскресенье, 18 сентября.

Журналист спросил главу США, что бы он сказал президенту РФ Владимиру Путину по поводу использования неконвенциональных вооружений.

— Не делай этого, не делай, не делай. Это изменит облик войны, как ничто со времен Второй мировой, — заявил Байден.

Он отказался конкретно говорить, как может отреагировать Америка в этом случае.

— Вы думаете, я бы вам сказал, если бы точно знал. Конечно, я вам не скажу. Последствия будут. Они станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет наш ответ, — сказал президент США.

14 сентября Вашингтон выразил готовность защитить Токио от любых внешних угроз, в том числе с применением ядерного потенциала США. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам встречи с японским министром обороны Ясукадзу Хамадой.