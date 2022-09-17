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Глава Харьковской ВГА: Украинская армия захватила иностранных студентов в Купянске

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава Харьковской ВГА: Украинская армия захватила иностранных студентов в Купянске
Фото: depositphotos

Украинские подразделения задержали семь студентов из Шри-Ланки, которые учились в медицинском колледже в Купянске. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

— Нам стало известно, что подразделениями укрофашистов задержаны семь граждан Шри-Ланки, которые обучались в Купянском медколледже. Они были вывезены в неизвестном направлении, — заявил чиновник.

Ганчев предположил, что высока вероятность новой провокации в отношении России и ВГА. Кроме того, украинские спецслужбы могут использовать захваченных людей для фабрикации фейков, как это было в Буче и Изюме.

Как отмечается, министерство иностранных дел Шри-Ланки направило запрос украинскому руководству для подтверждения информации выяснения всех обстоятельств, передает РИА Новости.

До этого украинское издание «Страна» поделилось кадрами с американскими наемниками, которые заходят в город Изюм в Харьковской области. На видео можно рассмотреть вооруженных людей на фоне стелы с названием города.

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