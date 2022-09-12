В Сети появилось видео с американскими наемниками на въезде в Изюм

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Украинское издание «Страна» в понедельник, 12 сентября, поделилось кадрами с американскими наемниками, которые заходят в город Изюм в Харьковской области.

На видео можно рассмотреть вооруженных людей на фоне стелы с названием города. Один из наемников говорит: «Добро пожаловать в Изюм», передает РИА Новости.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военнослужащие вернут под свой контроль города Изюм, Купянск и Балаклею, которые расположились на Харьковском направлении специальной военной операции на Украине.

10 сентября военно-гражданская администрация Харьковской области заявила об эвакуации жителей населенных пунктов Купянск, Изюм, Шевченково и Балаклея. Позже в Минобороны РФ сообщили, что командование приняло решение перегруппировать войска, находящиеся в этих районах, для наращивания усилий на Донецком направлении.

В этот же день армия России высокоточным оружием ликвидировала до 300 солдат ВСУ и около 15 единиц военной техники в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области.