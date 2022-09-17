Кадыров сообщил о провале контрнаступления ВСУ в районе села Берестовое в ДНР

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Наступательный план украинской армии в районе села Берестовое в Донецкой народной республике (ДНР) провалился. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в субботу, 17 сентября.

По его словам, бойцы спецназа «Ахмат» воспрепятствовали продвижению ВСУ. Во время контратаки чеченские военные взяли одного пленного.

— Не сбежал и не пострадал из сопротивлявшихся только один. И ему повезло больше всех. Теперь этот некогда оболваненный наркоманом Зеленским человек находится в надежных руках, его не бьют, и отношение к нему гуманное, — написал Кадыров в Telegram-канале.

Политик отметил, что удалось ликвидировать большое количество живой силы и военной техники противника.

Накануне глава Чечни рассказал о формировании нового боевого подразделения «Ахмат-1» и пообещал «согреть свинцовым дождем» украинских нацистов.

До этого Кадыров заявил, что в России следовало бы ввести военное положение, чтобы использовать «любое вооружение».