Кадыров пообещал «согреть свинцовым дождем» украинских нацистов

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Новое боевое подразделение «Ахмат-»1 сформировали в Чечне. Его бойцы уже готовы к выполнению боевых задач на Украине. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Мы создали еще одно подразделение ОМОН «Ахмат-1» с двумя тысячами обученных, идейных и вооруженных до зубов бойцов, которые согреют нациков и натовских наемников свинцовым дождем, — заявил он.

По словам Кадырова, в Чечне продолжатся мероприятия по подготовке новых подразделений. Об этом глава Чечни написал в своем Telegram-канале.

До этого Кадыров заявил, что в России следовало бы ввести военное положение, чтобы использовать «любое вооружение». Он подчеркнул, что никто не обязывал его оказывать активное содействие и помощь российским бойцам при проведении спецоперации, однако он вызвался сам.

Глава Чечни также предупредил Украину, что бойцы «Ахмата» подготовили для него скорый «интересный сюрприз». Глава Чечни подчеркнул, что все действия бойцов четко спланированы и никаких внештатных ситуаций не возникает.