Священнослужитель рассказал, почему родители злятся на своих детей

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Многодетный отец, священник и блогер Николай Бабкин объяснил, почему родители иногда злятся на своих детей. Священнослужитель напомнил, что люди склонны повторять поведение своих родителей, однако не могут себе в этом признаться.

На своем канале в Telegram специалист предложил каждому родителю в момент осознания всего этого посмотреть на себя в зеркало. По его словам, когда человек оказывается в ситуации, аналогичной детским временам, то море обиды и боли выливаются наружу, на его детей.

— Теперь у тебя есть сила, ты втайне желаешь отомстить родителям, но сливаешь всю агрессию на детях. Вот так зло порождает зло, — объяснил священник.

Многодетный отец заявил, что все хотят быть самыми лучшими родителями, и это является осознанным выбором. При этом можно остановить зло на себе или остаться частью порочного круга. Бабкин призвал любить своих детей как продолжение себя самого.

Накануне психолог Елена Мильто рассказала, как следует общаться в родительских чатах. Необходимо договориться, что там обсуждаются только рабочие моменты учебного процесса. Не допускаются сплетни об учениках и учителях, обсуждение политических новостей, развлекательный контент, который отвлекает от обсуждения важных тем.