Певица Слава намекнула на разрыв отношений с мужем-бизнесменом

Фото: Из личного архива Славы

В начале сентября именитая российская певица Слава поделилась с поклонниками информацией об успешной пластической операции. На странице в одной из социальных сетей исполнительница похвасталась подтянутой фигурой, разместив соответствующие фотографии.

Позднее знаменитость пожаловалась журналистам на вполне себе сдержанную реакцию мужа. Как пишет портал Teleprogramma.pro, преображение супруги не сильно впечатлило предпринимателя Анатолия Данилицкого. Слава заметила, что его мнение «давно уже не считается».

Так певица подогрела давно распространявшиеся слухи о расставании известной пары. Первоначально они возникли из-за того, что звезду давно не видели на публике в сопровождении мужа. На все связанные с этой неприятной ситуацией исполнительница отвечала, что бизнесмен надолго улетел из страны по делам.

В конце августа певица поделилась своими переживаниями по поводу пластической операции и рассказала, что ее не устраивало собственное эмоциональное состояние, а также нескончаемая депрессия и стресс.