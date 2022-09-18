В парламенте Латвии призвали разобраться с русофобскими табличками в рижских автобусах

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Табличка с русофобской надписью была замечена в одном из автобусов, курсирующих по улицам латвийской столицы — Риги. На ней было сказано, что места для русскоязычных граждан расположены в задней части транспортного средства. Депутат местного парламента Андрей Юдин призвал провести проверку по факту произошедшего.

Он назвал этот инцидент «работой для Службы госбезопасности Латвии (СГБ)». По словам парламентария, действия организатора перевозок соответствуют правонарушению, описанному в статье 78 Уголовного кодекса страны, которая гласит: «Деяние, направленное на возбуждение национальной ненависти и розни путем составления, изготовления и распространения таких ложных объявлений», пишет ФАН.

Известно, что население прибалтийского государства насчитывает около 1,8 миллиона человек. 40 процентов из них — русскоязычные граждане.

В конце августа политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», что русофобские заявления президента Латвии Эгилса Левитса о «изоляции нелояльных русских от мира» являются пустым звуком, который невозможно реализовать в будущем.