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Два грузовика столкнулись на МКАД в районе Ярославского шоссе

Егор Провоторов
Происшествия
Два грузовика столкнулись на МКАД в районе Ярославского шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

На внешней стороне 95-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) перед Ярославским шоссе утром в воскресенье, 18 сентября, произошло столкновение двух грузовых автомобилей, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Как рассказали на канале «Дептранс. Оперативно» в Telegram, в настоящее время на месте дорожного инцидента работают оперативные службы столицы. Обстоятельства произошедшего в данный момент уточняются. Движение в районе ДТП не затруднено.

Вечером в пятницу, 16 сентября, дорожный инцидент с участием трех автомобилей произошел на юго-западе Москвы. Как отмечается, авария случилась на улице Миклухо-Маклая, 42. Две машины столкнулись и задели припаркованный автомобиль.

Другое ДТП произошло на Ярославском шоссе в пятницу, 16 сентября. Автомобиль на пешеходном переходе сбил человека на самокате.

МКАД Москва ДТП грузовик
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