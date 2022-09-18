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Собянин рассказал о развитии транспортной системы Зеленограда

Георгий Соланович
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Собянин рассказал о развитии транспортной системы Зеленограда
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
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В Зеленограде продолжается реализация масштабных проектов для улучшения транспортной доступности административного округа. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 18 сентября.

— Глобально — это строительство платной дороги на Санкт-Петербург. Она в значительной степени разгрузила Ленинградку и дала возможность доезжать до Зеленограда с совершенно другой скоростью. Еще один глобальный проект — это выделенные специальные пути для электричек на Зеленоград. Это придало, конечно, возможность быстро доезжать до центра города, — сказал мэр столицы на программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Собянин отметил, что транспортную доступность ЗелАО улучшит и открытие третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) — стоимость проезда до города уменьшится, а количество поездов увеличится. Кроме того, к открытию МЦД планируется завершение строительства нового современного вокзала.

Помимо этого, в Зеленограде развивается социальная сфера: появляются новые поликлиники, реализуется программа реновации, ведется благоустройство. В городе создаются и экономические площадки. Например, особая экономическая зона «Алабушево», где разместится ядро будущей фармацевтической промышленности Москвы, заключил мэр.

До этого Собянин заявил, что строительство Солнцевский линии метро столицы подходит к концу. Все строительные работы планируется завершить к сентябрю 2023 года.

Транспорт Сергей Собянин Зеленоградский административный округ (ЗелАО)
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