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Собянин заявил о скором завершении строительства Солнцевской линии метро

Георгий Соланович
Город
Собянин заявил о скором завершении строительства Солнцевской линии метро
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Строительство Солнцевский линии метро Москвы подходит к концу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье, 18 сентября.

— Когда мы дошли до станции «Новопеределкино», в Солнцеве был целый праздник. Сейчас последний этап — это 30-километровый радиус, который будет дальше всего от МКАД, — сказал мэр столицы на программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Собянин отметил, что Солнцевская линия метро тянется за МКАД дальше, чем остальные ветки. Она будет очень востребована среди жителей — участок от станции «Рассказовка» до аэропорта Внуково улучшит транспортное обслуживание около 350 тысяч горожан.

По словам главы города, специалисты уже завершили проходку тоннелей на перегоне между станциями «Рассказовка» и «Пыхтино», в данный момент идет строительство Ликовского (Пыхтинского) метромоста, его готовность оценивается в 83 процента.

Благодаря вводу в эксплуатацию нового участка Солнцевский ветки метро у 25 тысяч жителей района Внуково появится метро в пешей доступности — после появления станции «Внуково» поездка до «Делового центра» займет 35 минут, а до «Мичуринского проспекта» — около 20 минут.

Собянин 14 сентября осмотрел строящуюся станцию «Внуково» Солнцевской линии метро. По его словам, все строительные работы планируется завершить к сентябрю 2023 года.

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