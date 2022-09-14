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Собянин: Строительство метро до аэропорта Внуково должно завершиться к сентябрю 2023 года

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Собянин: Строительство метро до аэропорта Внуково должно завершиться к сентябрю 2023 года
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 14 сентября, осмотрел строящуюся станцию «Внуково» Солнцевской линии метро.

По его словам, все строительные работы планируется завершить к сентябрю 2023 года.

— Завершается строительство одной из самых протяженных линий метро — Солнцевской линии, которую мы начинали от «Делового центра». Дошли до «Новопеределкино», «Солнцево», и сегодня в «Рассказовке» ведется последний этап строительства до аэропорта Внуково, — отметил мэр.

В настоящее время специалисты полностью закончили проходку тоннелей и ведут работы по строительству станций, выходов в терминал аэропорта и аэроэкспресса. Продление Солнцевской линии метро позволит повысить транспортную доступность аэропорта, а также расположенных рядом районов, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно тоннелепроходческий механизированный комплекс «Наталия» завершил создание правого перегонного тоннеля между будущими станциями «Пыхтино» и «Внуково» Солнцевской линии метро. Уточняется, что он является последним, который на новом участке Солнцевской линии свяжет ветку с аэропортом Внуково.

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