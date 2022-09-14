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Дептранс назвал преимущества нового участка Солнцевской линии метро

Георгий Соланович
Город
Дептранс назвал преимущества нового участка Солнцевской линии метро
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, посёлок Внуково Карта всех событий

Дептранс Москвы рассказал об основных плюсах нового участка Солнцевской линии метро.

— У 25 тысяч жителей района Внуково появится метро в пешей доступности, они смогут экономить до 40 минут на дорогу. Благодаря метро миллионы пассажиров аэропорта «Внуково» смогут быстрее и дешевле добираться до города, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

При этом «Аэроэкспресс», как альтернативный транспорт, продолжит работать в прежнем режиме. После появления станции «Внуково» поездка до «Делового центра» займет 35 минут, а до «Мичуринского проспекта» — около 20 минут.

Кроме того, через новую платформу пройдет 13 маршрутов наземного транспорта, что улучшит доступность близлежащих районов. Помимо этого, «Внуково» разгрузит «Рассказовку» примерно на 20 процентов, а «Саларьево» — на 15 процентов.

На Киевском шоссе станет свободнее на 5 процентов, а на Боровском — на 10. «Внуково» оформят в авиационной тематике и посвятят Конструкторскому бюро имени Туполева.

Станцию метро интегрируют с аэропортом подземным переходом. В ходе строительства платформы появится метромост через реку Ликова, передает Telegram-канал ведомства.

Мэр Москвы Сергей Собянин 14 сентября осмотрел строящуюся станцию «Внуково» Солнцевской линии метро. По его словам, все строительные работы планируется завершить к сентябрю 2023 года.

В настоящее время специалисты полностью закончили проходку тоннелей и ведут работы по строительству станций, выходов в терминал аэропорта и аэроэкспресса. Продление Солнцевской линии метро позволит повысить транспортную доступность аэропорта, а также расположенных рядом районов.

Строительство Метро Район Внуково
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