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В России выявили 56 751 новый случай коронавируса

Георгий Соланович

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Вакцинация от коронавируса
Общество
В России выявили 56 751 новый случай коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 56 751 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в воскресенье, 18 сентября.

Кроме того, за 24 часа в стране зафиксировали 101 летальный исход от COVID-19. При этом 2232 пациента с диагностированным коронавирусом были госпитализированы в медицинские учреждения.

После прохождения лечения от ковида под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровело 42 198 человек, отмечается в Telegram-канале «Cтопкоронавирус.рф».

В России выявили 56 751 новый случай коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирус все еще никуда не ушел, а в сентябре возможен устойчивый рост заболеваемости. Она отметила, что Россия по показателю заболеваемости находится на 105-м месте среди других государств.

14 сентября гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса уже близка к завершению. Он объяснил, что на прошлой неделе число еженедельных сообщений о смертях от коронавируса было самым низким с марта 2020 года.

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