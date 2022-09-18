Метеоролог Шувалов предупредил о сильных дождях в Москве в ночь на 19 сентября

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В столице ожидаются обильные дожди в ночь на понедельник, 19 сентября. Об этом «Вечерней Москве» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в четверг, 15 сентября.

— В ночь с воскресенья на понедельник стоит ожидать сильные дожди, поскольку в регион прибудет новый южный циклон, который будет более мощный, чем пятничный, — отметил он.

Специалист также добавил, что в понедельник днем в городе ожидается штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Кроме того, Шувалов рассказал «ВМ» о погоде в Москве на следующей неделе. По его словам, вся рабочая неделя будет с небольшими дождями и температурой днем 10–15 градусов, ночью — 3–8 градусов. То есть москвичей ожидает холодная, дождливая и ветреная неделя. Ближе к среде, 21 сентября, ветер сменится на северо-западный, поэтому потепление маловероятно. Однако есть надежда, что дожди в выходные обойдут столицу стороной, заключил Шувалов.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» оценил опасность циклона «Квини» для москвичей.