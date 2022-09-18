Школы на приграничных к Украине районах Белгородской области переведут на дистант

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Школы в 10-километровой зоне вдоль границы с Украиной в Белгородской области переведут на дистанционное обучение с 19 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Принял решение, что с завтрашнего дня школы в Белгородском районе в 10-километровой зоне вдоль границы переводим на дистанционное обучение. В детских садах будут работать дежурные группы, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в воскресенье посетил приграничные районы региона, которые за последние несколько дней были обстреляны ВСУ. По словам губернатора, в поселении Красный Хутор разрушены 30 домов, два из них не подлежат восстановлению. Почти все жители села эвакуированы, 19 сентября будет организован вывоз домашних животных.

15 сентября таможенный терминал загорелся в Белгородской области из-за обстрела ВСУ. Украинские военные обстреляли село Нехотеевка в Белгородской области. Территория АЗС не пострадала.

До этого Гладков сообщил об обстреле села Журавлевка со стороны ВСУ. По его словам, в населенном пункте наблюдались разрушения в зданиях местной школы, ДК и администрации.