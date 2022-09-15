Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Таможенный терминал загорелся в Белгородской области из-за обстрела ВСУ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Таможенный терминал загорелся в Белгородской области из-за обстрела ВСУ
Фото: Telegram / Настоящий Гладков

ВСУ обстреляли село Нехотеевка в Белгородской области. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Предварительно пострадавших нет, АЗС давно не работает. Топливо отсутствует. Подразделения МЧС выехали на место, — заявил он.

Губернатор уточнил, что в результате обстрела повреждение получил таможенный терминал, на котором возник пожар. Территория АЗС не пострадала, написал Гладков в Telegram-канале.

До этого Гладков сообщил об обстреле села Журавлевка со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, в населенном пункте наблюдались разрушения в зданиях местной школы, ДК и администрации.

Позже белгородский губернатор заявил, что украинские военные обстреляли село Шелаево. Пострадавшие жители получили легкие ранения. Им оперативно оказали медицинскую помощь и уже отпустили домой на амбулаторное лечение.

Украина Белгородская область Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Все мнения
О проекте