Таможенный терминал загорелся в Белгородской области из-за обстрела ВСУ

Фото: Telegram / Настоящий Гладков

ВСУ обстреляли село Нехотеевка в Белгородской области. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Предварительно пострадавших нет, АЗС давно не работает. Топливо отсутствует. Подразделения МЧС выехали на место, — заявил он.

Губернатор уточнил, что в результате обстрела повреждение получил таможенный терминал, на котором возник пожар. Территория АЗС не пострадала, написал Гладков в Telegram-канале.

До этого Гладков сообщил об обстреле села Журавлевка со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, в населенном пункте наблюдались разрушения в зданиях местной школы, ДК и администрации.

Позже белгородский губернатор заявил, что украинские военные обстреляли село Шелаево. Пострадавшие жители получили легкие ранения. Им оперативно оказали медицинскую помощь и уже отпустили домой на амбулаторное лечение.