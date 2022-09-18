МО: Российская армия уничтожила наемников ЧВК «Академия» и нацформирования «Кракен»

Фото: Минобороны РФ

Российская армия нанесла удары по пунктам базирования наемников частной военной кампании (ЧВК) США «Академия» и националистического формирования «Кракен». Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 18 сентября.

По данным военного ведомства, в результате ударов были поражены 47 артиллерийских подразделений и военная техника ВСУ в 127 районах. Кроме того, были уничтожены наемники ЧВК «Академия» и нацформирования «Кракен» в районах Краматорска и Николаевки ДНР, отмечается в Telegram-канале военного ведомства.

До этого МО сообщило о безуспешной попытке наступления ВСУ под Херсоном. В ходе боевых действий российскими вооруженными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты.

В этот же день Минобороны опубликовало видео, где показан бой российского бронетранспортера с американским. На кадрах можно увидеть, как российский БТР-82А ведет огонь из 30-миллиметровой пушки по украинским подразделениям. После этого показан БТР M113, который поставляют США. В результате схватки он остался брошенным украинскими военными.