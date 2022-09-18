Песков заявил, что Россия и Китай не претендуют на мировую гегемонию

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия и Китай не собираются устанавливать контроль над всем миром в отличие от ряда других государств. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в воскресенье, 18 сентября.

— Реализуя свои двусторонние отношения, как раз Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром. Мы знаем, что такую склонность имеют другие страны, — сказал он.

Чиновник добавил, что Москва и Пекин солидарны в своей позиции к провокационным действиям, поступающим со стороны Вашингтона. Россия и Китай считают подобные меры дестабилизирующими и непозволительными, передает слова Пескова РИА Новости.

Руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что альянс России и Китая против Запада противоречил бы продвигаемой в Пекине позиции: в XXI веке в мире не должно быть альянсов.

По его словам, отношения Москвы и Пекина стали гораздо более дружескими, однако пока вопрос создания союза между странами не стоит.