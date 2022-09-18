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Дептранс: 100 пар поженились на Северном речном вокзале в этом сезоне

Александр Афонин
Город
Дептранс: 100 пар поженились на Северном речном вокзале в этом сезоне
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Москвичи заключили 100 браков в этом сезоне на Северном речном вокзале. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 18 сентября.

— В этом году площадка пользовалась особой популярностью: с июня по сентябрь тут поженились 100 пар, больше всего было в июле — 30 церемоний. Мы рады, что столько людей выбрали Северный речной вокзал для такого важного и романтичного события в жизни каждого, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Отмечается, что свадьбы проходили почти каждую субботу. Столичные ЗАГСы подбирали для этого самое романтичное время — закат.

На заходе солнца молодожены обменивались кольцами и делали незабываемые фотосессии на смотровой площадке, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что традиционно в Москве более четверти заключенных браков приходится на период с сентября по ноябрь. Этой осенью в столице планируют пожениться более 17 тысяч пар.

Северный речной вокзал Максим Ликсутов Москва Свадьбы
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