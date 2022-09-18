Кум Ванги рассказал, почему ясновидящая перестала лечить людей

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Предсказательница Ванга перестала лечить людей после привлечения ее к ответственности из-за отсутствия необходимой лицензии. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кум ясновидящей, журналист Сергей Косторной.

— Помогала, лечила людей до того самого момента, пока ее не привлекли к ответственности за это дело и посадили в участок. Ее задержали за то, что она лечила людей, не имея при этом медицинской лицензии. После Ванга зареклась кого-либо лечить и всю жизнь была просто диагностом, — сказал он.

Журналист добавил, что ясновидящая была прекрасным диагностом. В лечении она использовала различные травы, с которыми могла говорить и чувствовать их энергетику.

Кроме того, для предсказаний Ванга использовала два способа. По словам Косторного, чаще всего она общалась с душами умерших или уходила в транс.

Также в беседе с «ВМ» Косторной раскрыл реальные подробности из биографии прорицательницы. Он отметил, что в интернете полно выдумок о том, как ясновидящая потеряла зрение.

На самом деле это случилось в возрасте 11 лет, когда она ходила на родник со своей подругой и ее унесло ветром на три-четыре километра.