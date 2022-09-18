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«Ты никто»: Соседов резко отозвался о просьбе Пугачевой признать ее иноагентом

Александр Афонин
Общество
«Ты никто»: Соседов резко отозвался о просьбе Пугачевой признать ее иноагентом
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что певица Алла Пугачева заслуживает того, чтобы Минюст признал ее иноагентом.

— Кто ты такая, Алла Пугачева! Ты была когда-то певицей, сейчас ты никто! Вообще странно, что кто-то интересуется ее мнениями. Какие у нее вообще могут быть мнения? — задался он вопросом.

Критик добавил, что Примадонна «очень переоценивает себя и свое влияние». По его мнению, открытое обращение певицы к министерству является «красивым жестом».

На самом деле Пугачева вряд ли действительно хочет войти в реестр, передает слова Соседова Пятый канал.

До этого Пугачева опубликовала пост в одной из социальных сетей, в котором попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за ее супругом юмористом Максимом Галкиным*.

Примадонна добавила, что считает мужа честным, порядочным и искренним человеком, а также «неподкупным патриотом России».

16 сентября Галкина включили в реестр физлиц-иноагентов. Обоснованием данного решения было получение денежных средств с Украины, на которые он осуществлял политическую деятельность.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента.

Знаменитости Максим Галкин Алла Пугачева Сергей Соседов иноагенты
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