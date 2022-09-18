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Ряд услуг оказался недоступным в московских МФЦ из-за технических работ

Александр Афонин
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Ряд услуг оказался недоступным в московских МФЦ из-за технических работ
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столичных офисах «Мои документы» временно недоступен ряд услуг из-за технических работ в информационных системах. Об этом в воскресенье, 18 сентября, сообщили в пресс-службе центров госуслуг.

— Отдельные услуги временно недоступны в связи с проведением заключительного этапа технических работ в информационных системах, непосредственно связанных с порталом mos.ru. Получить их можно будет после завершения работ, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на данный момент электронная очередь работает в штатном режиме. При посещении офиса москвичи могут получить большинство социально значимых услуг, передает ТАСС.

14 сентября сообщалось, что в столичных подразделениях ГИБДД были временно приостановлены регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений из-за технического сбоя. Остальные процедуры, которые не задействуют информационные ресурсы, продолжали осуществляться в штатном режиме.

16 сентября сбой в работе информационных ресурсов устранили. Как отмечается, из-за сбоя в системе в регистрационно-экзаменационных подразделениях столичного ГИБДД произвели вынужденную приостановку оказания услуг по регистрации автомототранспортных средств и выдаче водительских удостоверений.

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