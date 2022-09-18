Sun: Президент Армении Хачатурян сфотографировался у гроба Елизаветы II в нарушение правил

Фото: Katie Chan / CC BY-SA 4.0

Президент Армении Ваагн Хачатурян сделал фотографию на фоне гроба с телом королевы Великобритании Елизаветы II, нарушив тем самым правила публичного прощания с монархом. Об этом в воскресенье, 18 сентября, сообщила газета The Sun.

В материале отмечается, что снимок был сделана с помощью одного из помощников главы государства. Это первый случай, когда был нарушен запрет на фотосъемку в ходе прощания с королевой, передает ТАСС.

Королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни. Она находилась во главе британской монархии более 70 лет.

В Вестминстерском дворце гроб британской королевы охраняют монаршие телохранители, сменяя друг друга на посту. Королевская рота лучников является официальной охраной монаршей семьи на территории Шотландии.

Поминальная служба состоится 19 сентября, ее будет вести декан Вестминстера Дэвид Хойл, проповедь произнесет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Британский премьер Лиз Трасс, скорее всего, также примет участие в панихиде.