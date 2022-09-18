Главархив Москвы рассказал о жизни и творчестве Циолковского

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Столичный Главархив представил документы, посвященные жизни и творчеству советского ученого Константина Циолковского. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 18 сентября.

Так, москвичи могут познакомиться с авторскими рукописями ученого. В них Циолковский писал о службе и оказываемой ему материальной помощи для проведения экспериментов.

Кроме того, читатели смогут увидеть брошюры, изданные на собственные средства ученого. Уточняется, что в историю Циолковский вошел как личность «возрожденческого» типа.

Он был представителем естественно-научной ветви русского космизма и обладал редким даром предвидения. Его руками была создана аэродинамическая труба и различные дирижабли, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ стартовала выставка «Окно в космос Циолковского: к 165-летию великого ученого». Открытие выставки началось с приветствия исполняющей обязанности директора архива РАН Татьяны Лаптевой.